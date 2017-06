A 74 ans, "Loulou" Nicollin est décédé après un malaise cardiaque

Transporté jeudi vers l'hôpital Carémeau à Nîmes (Gard) après avoir fait un malaise à la sortie d'un restaurant jeudi après-midi, Louis Nicollin est décédé, a annoncé le club héraultais via son compte Twitter.





Agé de 74 ans (il fêtait d'ailleurs son anniversaire selon Midi-Libre), Louis Nicollin était le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. Une activité qui lui valait de figurer parmi les 500 plus grandes fortunes de France (431e selon Challenges).