VIDEO - Catalogne : le joueur du Barça Piqué sifflé à l’entraînement avec l’équipe d’Espagne

Ce dimanche matin, Gerard Piqué, partisan de l'indépendance de la Catalogne, a pu voter lors du scrutin jugé illégal par le pouvoir central de Madrid. Mais la journée n'était pas terminée. Au vu du climat de violence dans toute la Catalogne, le défenseur central avait dû jouer dans un Camp Nou désert, pour une victoire anecdotique sur Las Palmas. Après le match, il s'était dit "très fier de la Catalogne et de tous ses habitants". Avant de revenue, les yeux embués de larmes, sur le comportement violent de la police : "En dépit de toutes les provocations, de l'envie (des autorités espagnoles) de les piéger, les Catalans ont manifesté pacifiquement et se font fait entendre haut et fort".





D'autres joueurs du FC Barcelone ont réagi aux événements dominicaux. Xavi, l'ancien capitaine des Blaugranas, a déclaré que les violences du référendum était une "honte". L'ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola (actuellement à Manchester City) a également critiqué les violences policières de dimanche. Et finalement, c'est l'ensemble des joueurs qui a décidé de se mettre en grève ce lundi, à l'unisson de la grève générale qui va mettre la communauté autonome, qui s'est exprimé à 90% pour son indépendance ce dimanche, à l'arrêt.