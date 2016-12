Ces cinq choses à savoir sur la star américaine Alex Morgan, nouvelle joueuse de l'OL

L’équipe de France de football féminin ne garde pas un excellent souvenir de ses affrontements avec les Etats-Unis lors desquels Alex Morgan a souvent mis à mal les espoirs tricolores. En 2011, la nouvelle recrue lyonnaise croise la route des Bleues en demi-finales du Mondial et scelle l’élimination des protégées de Bruno Bini en inscrivant le troisième et dernier but de son équipe (3-1). Un an plus tard, les deux équipes se retrouvent au premier tour des Jeux Olympiques de Londres et Morgan précipite la défaite des Françaises grâce à un doublé (4-2).