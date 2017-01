Chelsea : Diego Costa écarté à cause d’un clash avec Antonio Conte ?

C’est peut-être l’un des premiers couacs pour Chelsea cette saison. Ce vendredi, l’attaquant Diego Costa n’a pas été retenu par Antonio Conte pour le match de samedi prévu sur le terrain de Leicester en Premier League (21e j.). L’international espagnol se serait plaint du dos à l’entraînement en début de semaine mais il n’aurait pas convaincu son staff, avance la presse anglaise.





Selon le Telegraph et le Daily Mail, c’est à l’inverse Antonio Conte qui lui aurait reproché la gestion de sa condition physique : un accrochage pouvant expliquer l’absence de Diego Costa à l’entraînement (ces trois derniers jours) et dans le groupe des Blues. Autre étrangeté relayée par les médias britanniques : ce clash coïnciderait dans le temps avec une offre pharamineuse du Tianjin Quanjian, lequel serait prêt à verser 85 millions d’euros à Chelsea et 34 millions d’euros par an au joueur pour le faire venir en Chine cet hiver.