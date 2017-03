"Cher Supporter..." : la lettre de Nasser Al-Khelaifi, une semaine après la débâcle du PSG face au Barça

La démarche est rare, à la hauteur de l'humiliation subie par les siens. Une semaine après le fiasco du Camp Nou et les conséquences sportives et d'image de cette défaite historique pour Paris, le club racheté par les Qataris en 2011 vit sans doute ses heures les plus sombres depuis le lancement du nouveau projet "Rêvons plus grand".





Tellement, qu'à l'heure où les joueurs doivent rester mobilisés en vue de la fin de saison et dans l'espoir de conserver leur titre de champion de France, Nasser Al-Khelaifi a décidé d'adresser ce jeudi une lettre aux supporters parisiens, évidemment déçus, mais surtout énervés par cette débâcle. Une missive dans laquelle le président du PSG, qui se contente d'ordinaire d'une communication minimale, se veut rassurant sur l'ambition et la continuité du projet sportif. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne se fera pas sans d'importants changements à la fin de la saison...