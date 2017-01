Griezmann a prêté sa voix à Superman pour le film "Lego Batman"

Vraiment un super-héros. Arme fatale des Bleus et des Colchoneros, Antoine Griezmann a à plusieurs reprises sauvé la patrie pendant le dernier Euro, durant lequel il a amené la France en finale et finit meilleur joueur de la compétition. Le tout, sans super pouvoir... Mais ça ne va pas durer, puisque l'attaquant tricolore (25 ans, 39 sélections et 14 buts) est devenu Superman le temps d'un doublage du célèbre reporter-volant venu de Krypton, dans le monde des Lego. La firme à la brique, qui sort régulièrement jeux vidéo et films autour de son univers, permettant à Griezmann de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma, à l'occasion de la sortie de "Lego Batman" en France, le 8 février prochain.