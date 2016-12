Classement Fifa : l'équipe de France réalise la meilleure progression de l'année

On ne peut pas reprocher grand-chose aux Tricolores cette année. Ils présentent un bilan quasiment impeccable de 13 victoires en 17 matchs pour trois nuls et une seule défaite. Malheureusement, cet unique revers a eu lieu en finale d'un Euro à domicile contre le Portugal. Comme l'a exprimé le sélectionneur français au micro deTéléfoot : " On a eu un beau gâteau, il manque la cerise."