Corruption : le groupe beIN, dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, a refusé de transmettre des données aux enquêteurs

C’est connu : le soupçon n’est pas une preuve. Toutefois, selon la loi suisse, "des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise" conduisent à ouvrir une instruction pénale. Ceux qui pèsent sur Nasser Al-Khelaïfi sont donc suffisamment sérieux, puisque la justice helvète a mis en cause le président du PSG et de beIN Media Group dans une affaire de corruption privée, d’escroquerie et de gestion déloyale, concernant l’attribution des droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030.





Pour ne rien arranger, le parquet national financier (PNF), sollicité par l’AFP, révèle ce samedi que la chaîne beIN Sports n’a pas pleinement collaboré avec les enquêteurs…