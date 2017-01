Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie... : qui sont les favoris de la CAN 2017 ?

La préparation de cette 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations n’a pas été des plus reposantes pour les Fennecs. Dernière de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2018, l’Algérie a connu d’importants bouleversements avec le départ précipité du sélectionneur Milovan Rajevac, dont le discours auprès des joueurs ne passait plus, pour laisser sa place au Belge Georges Leekens, qui avait déjà pris les rênes de l’Algérie en 2003 pour six petits matches. En dépit de tous ces remous, la sélection algérienne, opposée à la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe au premier tour, affiche un potentiel technique hors norme qui va lui permettre de jouer les premiers rôles. Avec dans ses rangs des joueurs de renom comme Riyad Mahrez, fraîchement nommé Ballon d’or africain, Islam Slimani, Yacine Brahimi ou encore Rachid Ghezzal, l’Algérie peut nourrir de belles ambitions et espérer décrocher un second titre continental, vingt-sept ans après son seul et unique sacre.