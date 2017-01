Coupe de France : comment les joueurs vont faire face au grand froid

Ainsi, en 2012, lorsqu'une vague de grand froid similaire (mais plus longue) avait frappé la France, Benoît Trémoulinas, alors à Bordeaux et désormais joueur du FC Séville, expliquait : "Le plus dur, c'est les premières minutes d'échauffement, et après, si on est bien couvert, quand le match commence, ça va. On n'y pense plus". Il y a l'effort, bien sûr, mais aussi l'équipement auquel ont recours les footballeurs. Gants, tour de cou, voire collant ou bandeau pour couvrir les oreilles, tout est bon pour réchauffer le corps et surtout ses extrémités.