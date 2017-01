Coupe de France : Pour 2017, Paris envoie un premier message

Paris commence bien l’année. Bien mieux qu’il ne l’avait terminé avec deux victoires, certes, et autant de défaites et de matches nul au mois de décembre. Samedi soir, face à une formation bastiaise largement remaniée pour cause de blessures et de départ à la CAN, ils ont connu une reprise en douceur : sans forcer dans le jeu, sans concéder de réelles occasions et avec un onze remanié.