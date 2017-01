Coupe de France : l'exploit de Sarreguemines face à Reims, Nantes a été bien chanceux...

Des frissons, Guingamp n'en a eu qu'en toute fin de rencontre. Face au Havre, les Bretons ont globalement maîtrisé et marqué par l'intermédiaire de Diallo et Briand en première période. Seul un but de Dembélé (90e+1), après une perte de balle de Marçal a permis aux Normands de réduire le score. Bien trop tard.