Coupe de France : l’OM s’impose à Toulouse et confirme son retour en forme

Le mois de décembre est passé par là et, avec lui, une série de quatre victoires de rang en Ligue 1 ayant permis à Rudi Garcia et à ses hommes d’entamer un cercle vertueux. Celui dans lequel les adversaires peinent à saisir leurs opportunités, tandis que la concurrence incite désormais chaque Marseillais à un volontarisme salvateur, y compris en l’absence de Bafétimbi Gomis, Lassana Diarra et Clinton Njie.