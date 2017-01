Coupe de France : Lyon écrase Montpellier (5-0) et se rendra à Marseille en 16es de finale

Face au 11e en L1, totalement inoffensif au point de concéder sa cinquième défaite consécutive à l'extérieur, le duo Lacazette-Fekir s'est particulièrement mis en évidence: les deux joueurs ont chacun marqué un but et délivré respectivement une et trois passes décisives. Alexandre Lacazette a rapidement ouvert la marque avec un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise du pied gauche à la réception d'un coup franc joué de l'aile droite par Mathieu Valbuena (1-0, 5e).