Coupe de la Ligue : Monaco frôle l’humiliation à Sochaux, mais rejoint Nancy en demi-finales

Le très placide Leonardo Jardim a dû forcer sa nature. Quand son équipe de l’AS Monaco est finalement parvenue à arracher une qualification en demi-finale de la Coupe de la Ligue, tout au bout d’une haletante séance de tirs au but, contre le FC Sochaux, modeste 5e de Ligue 2, on a vu l’entraîneur portugais lever spontanément son pouce très haut en direction de son homologue Albert Cartier, puis l’enlacer pour le féliciter chaleureusement. Encore plus rare : une heure plus tôt, on l’a entendu tempêter dans le vestiaire à la pause. "Ouais, il nous a pas mal bougés !", a confirmé, après coup, le défenseur Djibril Sidibé. C’est peu dire que les Monégasques, impressionnants 2es de Ligue 1, se sont fait très peur, ce mardi soir, à Bonal.