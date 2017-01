Coupe de la Ligue : Di Maria envoie le PSG en finale et montre qu'il faut toujours compter sur lui

DOUBLÉ - Auteur de l'ouverture du score et du dernier but parisien face à Bordeaux mardi soir (4-1), l'Argentin, qui n'était plus titulaire ces derniers matchs, n'est visiblement pas décidé à laisser place à la recrue Julian Draxler.