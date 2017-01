L'OL a retrouvé un très grand Fekir, et ça fait plaisir à tout le monde

A nouveau souriant. Lassé d'enchaîner les mauvaises performances depuis le début de la saison (4 buts et 3 passes décisives) et de continuer à subir le contrecoup de sa rupture des ligaments du genou droit (il a signé son retour à la compétition en avril dernier), Nabil Fekir s'est à nouveau fait plaisir sur un terrain de foot dimanche soir. Et comme souvent après une longue frustration, l'attaquant tricolore (7 sélections) y est allé sans retenue face à Montpellier, en 32e de finale de la Coupe de France. Résultat, une véritable démonstration des Lyonnais (5-0), mais surtout une prestation énorme pour Fekir, auteur d'un (très beau) but et de trois passes décisives, dans un rôle de meneur de jeu qu'il affectionne.