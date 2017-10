Bulgarie-France : Kurzawa forfait, Amavi convoqué par Deschamps

Encore une tuile pour Didier Deschamps ! Déjà privé, entre autres, de Paul Pogba au milieu de terrain et de Benjamin Mendy au poste de latéral gauche, le sélectionneur des Bleus doit désormais faire face au forfait de Layvin Kurzawa, blessé au genou gauche. Or ce dernier était justement pressenti pour remplacer Benjamin Mendy contre la Bulgarie samedi et la Biélorussie mardi lors des deux derniers matches des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018.