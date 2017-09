Coupe du monde 2018 : Kurzawa retenu par Deschamps pour la Bulgarie et la Biélorussie, découvrez la liste complète

RETOUR DE SISSOKO





Didier Deschamps : "Entre la dernière sélection (où il était à court de forme, ndlr) et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose pour Moussa. C'est une option supplémentaire pour nous. Il a été cadre pendant très longtemps. (...) Mais je suis bien d'accord qu'il va nous être utile quand on regarde l'adversaire qu'on va affronter. On aura un type de match engagé en Bulgarie (le 7 octobre, ndlr)."