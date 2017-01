Cristiano Ronaldo a-t-il égratigné Lionel Messi en recevant son trophée de joueur FIFA de l’année ?

Que veut dire Cristiano Ronaldo ? Peut-être simplement ce qu’il dit. Mais auquel cas, il aurait pu se contenter de dire sa première phrase, sans la seconde, forcément ouverte à interprétation. Car si la Coupe du Roi a son importance, ce n’est pas le titre le plus important. C’est même le moins important de ceux en jeu à l’issue de la saison, hiérarchiquement derrière la Ligue des champions et la Liga. Une compétition que des équipes telles que le Real Madrid et le Barça disputent souvent avec une équipe bis, pour ménager les organismes des titulaires, sollicités par les compétitions… plus importantes. Dit autrement : il n’est pas interdit de penser que les propos du Portugais ont été prononcés avec une ironie une grinçante.