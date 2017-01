Cristiano Ronaldo s’adjuge bien le titre de joueur FIFA de l’année, Claudio Ranieri devance Zinedine Zidane pour celui d’entraîneur

Le quotidien espagnol Marca avait vendu la mèche en annonçant son sacre avec certitude et plusieurs jours d'avance. L’absence des joueurs du Barça à la cérémonie de ce lundi soir, à Zurich, semblait confirmer cette tendance. C’est désormais officiel : les 26.516 capitaines d’équipes nationales et sélectionneurs appelés à voter pour le trophée "The Best" de joueur FIFA de l’année ont choisi Cristiano Ronaldo, exactement comme les journalistes du monde entier l’avaient fait pour le Ballon d’or. Il faut dire que le Portugais, au-delà de ses stats (55 buts en 57 matchs), avait un palmarès collectif incontestable à faire valoir, avec la Ligue des champions du Real Madrid et le premier Euro jamais remporté par le Portugal dans sa besace. Même son vieil ennemi Dani Alves s’est incliné pour l’occasion : "Je suis venu ici pour le voir remporter ce trophée. Il le mérite."