"Depay est le Neymar du pauvre" : un ancien joueur d'Arsenal tacle la future recrue de l'OL

"C'est un joueur de cirque et José Mourinho déteste ça. Moi, je l'aurais viré dès l'été dernier. C'est le Neymar du pauvre, a-t-il déclaré sur la chaîne anglaise. Quand il dribble un joueur, il attend qu'il revienne pour tenter de le dribbler à nouveau. Je suis effaré de voir le prix qu'ils vont le vendre. Ce n'est pas un hasard s'il n'y avait aucune autre offre…" Alors que l'Olympique Lyonnais doit prochainement officialiser le transfert de sa nouvelle recrue achetée plus de 20 millions d'euros, un certain Jean-Michel Aulas devrait certainement apprécier ces remarques...