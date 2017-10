OM-PSG (2-2) : des Marseillais entre frustration et satisfaction après le classique

Le peuple marseillais en a gros sur le cœur. Son équipe fétiche était sur le point de vaincre l’ennemi héréditaire après six ans sans victoire. Mais c’était sans compter sur le mental d’acier d’Edinson Cavani. Sur un coup-franc placé aux abords de la surface, l’attaquant parisien décochait une frappe vicieuse finissant sa course dans les filets de Steve Mandanda. 2-2 score final.





Un dénouement au goût amer pour l’OM, tout proche de réaliser l’exploit. "Quand il y a 2-1 et que tu as l'action pour tuer le match, c'est frustrant", constate Adil Rami au sortir de la rencontre. "On a perdu deux points. On est très déçus et super-frustrés", confirme Rudi Garcia. Et le coach de souligner les erreurs olympiennes, évoquant notamment les deux balles de match ratées par les entrants Sarr et Sanson et la fébrilité de son équipe, incapable de tenir le score.