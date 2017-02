Cette fois, c’est la bonne : Djibril Cissé se retire définitivement des terrains de football

"J'ai aimé être footballeur. Jusqu'à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J'aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi, mais il me faut admettre aujourd'hui que le football, c'est fini, lâche-t-il ce lundi à Yahoo Sport. C'est avec la même passion que je vais m'investir corps et âme dans ma carrière de DJ, de producteur et de consultant, ainsi que développer ma marque de vêtements. Merci à tous pour votre soutien. Une autre vie commence. Un lion ne meurt jamais." Cette dernière phrase était le titre de son autobiographie. À l’occasion de sa sortie, fin 2015, il nous avait offert une riche interview survolant toute sa carrière. On vous propose de la relire en cliquant sur le lien ci-dessous. Pour la postérité.