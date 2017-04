"Comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup mieux", Marc Bartra donne de ses nouvelles sur Instagram

"Nous lui avons parlé hier après l'opération et il nous a dit qu'il allait bien", a déclaré son père Jose Bartra à des médias espagnols. "Les médecins disent que la fracture est propre (...) et qu'il restera hospitalisé pour quelques jours". "Il a eu peur, oui, parce qu'évidemment il ne s'y attendait pas. Et après l'impact il est resté cinq minutes étourdi, il ne savait rien", a ajouté son père.





Alors qu'il s'apprêtait à être titulaire pour ce quart de finale aller de Ligue des champions face à l'AS Monaco, Bartra est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre, reprogrammée ce mercredi en fin d'après-midi (18h45) après les incidents survenus mardi soir sur le trajet du match.