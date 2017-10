Droits TV-Mondial 2018 : procédure pénale contre Jérôme Valcke et Nasser al-Khelaifi, perquisition à BeIN Sports

Selon un communiqué du ministère public de la confédération suisse, Jérôme Valcke, suspendu pour 10 ans pour d'autres faits de corruption, est soupçonné d’avoir accepté des avantages indus en lien avec l’octroi de droits média dans certains pays de la part d’un homme d’affaires dans le domaine des droits sportifs en ce qui concerne les Coupes du monde de football de la FIFA de 2018, 2022, 2026 et 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne les Coupes du monde de la FIFA de 2026 et 2030."





L'ancien bras doit de l'ex-président de la Fifa Sepp Blatter, qui se trouvait en Suisse où il était venu prendre part mercredi à Lausanne à une audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester sa suspension de 10 ans infligée par la justice interne de la Fifa notamment pour son implication dans une affaire de revente de billets du Mondial-2014, a été auditionné jeudi en Suisse en qualité de prévenu, l'équivalent du statut de mis en examen, par des représentants du MPC. "Aucune personne ne se trouve en détention préventive. La présomption d‘innocence prévaut pour toutes les personnes impliquées", a précisé le MPC.