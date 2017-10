Droits TV : une villa sarde mise à disposition par Al-Khelaïfi comme "moyen de corruption" envers Valcke

Après l'ouverture d'une procédure pénale ce jeudi contre Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fifa, et Nasser Al-Khelaïfi, directeur de la société BeIn Media et président du Paris Saint-Germain, en lien "avec l"octroi de droits média pour les Coupes du monde de football", la police italienne a annoncé ce vendredi avoir perquisitionné et saisi une villa à Porto Cervo, en Sardaigne.





Elle serait, selon les enquêteurs, le "moyen de corruption" utilisé par le PDG de beIN Media Nasser Al-Khelaïfi, par ailleurs patron du PSG, envers Jérôme Valcke, ancien numéro 2 de la Fifa. Selon un communiqué de la police italienne, la villa en question, dont la valeur est estimée à sept millions d'euros, "constitue le 'moyen de corruption' utilisé par Nasser Al-Khelaïfi [...] à l'encontre [de Jérôme Valcke] pour acquérir les droits télévisés relatifs aux Coupes du monde de la Fifa pour les années 2018 à 2030".