Football : les joueuses de la sélection norvégienne vont gagner autant que les hommes

Cette égalité nouvelle vient enfin récompenser les performances de l'équipe féminine norvégienne, au palmarès bien plus conséquent que son pendant masculin. Même en déclin ces dernières années, les footballeuses ont été championnes du monde en 1995, championnes d'Europe en 1987 et 1993, et médaillées d'or olympique en 2000. Les hommes n'ont eux jamais remporté de grande compétition internationale, terminant au mieux huitième de finaliste au Mondial français de 1998. Ils occupent actuellement la 73e place du classement de la Fifa, tandis que les femmes sont 14e.