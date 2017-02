REVIVEZ - 1-5 : le PSG humilie l'OM au Vélodrome lors du Clasico !

Le Paris Saint-Germain avait la pression avant de venir affronter l'OM sur sa pelouse : Nice et Monaco ont chacun remporté leur match ce week end et ont pris une avance provisoire sur le champion de France en titre. Mais Unai Emery et ses joueurs ont pris le match très au sérieux et ont humilié les Marseillais avec une victoire historique 5-1. Les Parisiens ont démarré tambour battant, avec un premier but de Marquinhos sur une combinaison sur coup franc dès la sixième minute. Il conclut de la tête une offrande de Thiago Silva. Dix minutes plus tard, Cavani double la mise après une très belle inspiration de Pastore. L'Uruguayen, à la limite du hors-jeu, pique son ballon au dessus de Pelé, déjà à terre.





A la mi-temps, les PSG mène 2 buts à 0, et ont eu l'occasion d'alourdir la marque. Si les Marseillais reviennent sur la pelouse plus conquérants pour la deuxième partie du match, Lucas bien rapidement doucher leurs espoirs en marquant le troisième but de l'extérieur du pied, avant que Draxler, rentré entre temps, ne marque le quatrième but dix minutes plus tard.





Les Marseillais profitent d'un coup franc de Payet pour réduire la marque par Rod Fanni, bien seul dans la surface parisienne, mais Matuidi surgit deux minutes après pour mettre une frappe en lucarne après un petit jeu de Marco Verratti entre plusieurs défenseurs olympiens. L'OM n'avait plus perdu sur un score aussi large depuis 1953, c'était contre Nîmes (0-4). Paris reprend la deuxième place à la différence de but, et revient à trois petits points de Monaco, toujours leader.