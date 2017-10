EN DIRECT - Dijon-PSG : Alves au milieu, Mbappé en pointe

Si l'adversaire du jour est largement à la portée des joueurs du club de la capitale, la rencontre va se dérouler dans une atmosphère particulière. En effet, depuis jeudi, le président parisien Nasser al-Khelaifi est dans la tourmente, étant soupçonné de corruption par la justice suisse en tant que directeur de beIN Media et faisant l'objet d'une enquête de la FIFA dans le cadre de l'attribution des droits TV des Coupes du Monde 2026 et 2030.





Au niveau de la composition d'équipe, Alphonse Areola occupe toujours les cages parisiennes, avec une charnière centrale composée de Presnel Kimpembe et Marquinhos, les couloirs occupés par Yuri Berchiche et Thomas Meunier, un milieu de terrain inédit avec Dani Alves aux côtés d'Adrien Rabiot et Julian Draxler, performant dans l'entrejeu face à Bordeaux (6-2). En l'absence de Cavani, Kylian Mbappé prend place en pointe, son poste de prédilection, avec comme partenaire Neymar et Angel Di Maria.