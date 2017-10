EN DIRECT – Kanté, Neymar, Ramos... découvrez la liste officielle des 30 nommés pour le Ballon d’or 2017

Il a rejoint le PSG cet été, devenant au passage le joueur le plus cher de tous les temps (pour 222 millions d’euros), dans le but spécifique de gagner le Ballon d’or. Mais il lui faudra vraisemblablement attendre au moins un an pour cela, tant Cristiano Ronaldo et son ex-coéquipier Lionel Messi ont de la marge. Le Brésilien, décisif en Ligue des champions avec le Barça (notamment lors du mémorable 6-1 infligé… au PSG) et depuis son arrivée à Paris, sans parler de ses buts essentiels en Seleçao, peut néanmoins espérer une place sur le podium, lui qui avait fini 5e en 2016.