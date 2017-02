EN DIRECT - Suivez avec nous ce soir le Clasico entre l'OM et le PSG

Cette rencontre phare du Championnat de France suscite certes moins d’engouement que par le passé. Mais elle n’en reste pas moins très attendue des supporters marseillais et parisiens. Car ce dimanche soir, le Clasico, le premier de l’ère McCourt au Vélodrome, revêt d’une importance capitale pour les partenaires de Marco Verratti. Une semaine après leur faux-pas contre le TFC, ils sont dans l’obligation de l’emporter pour tenter de rester au contact de l’OGC Nice et de l’AS Monaco, leurs concurrents dans la course au titre.