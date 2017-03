EN DIRECT - Barça-PSG : suivez l'avant-match et la rencontre avec nous

Attention à l'excès de confiance. Le PSG a fait plus que le job le 14 février dernier en étrillant le grand Barça 4 buts à rien, dans un Parc surchauffé. Mais nul doute que Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez se laisseront autant malmener par une défense parisienne pourtant impériale. Parce que le Camp Nou ne leur pardonnerait et parce que les Blaugrana, lors de leurs deux derniers matchs à domicile, ont passé la bagatelle de neuf buts à leurs visiteurs (3-0 face à Séville et 6-2 faceau Bétis).





De quoi entretenir le mythe d'une remontada qu'aucun club dans l'histoire de la Ligue des champions n'est parvenu à réaliser. Comble de l'ironie : pour rêver d'un quart de finale européen, les hommes de Luis Enrique sont obligés de s'inspirer de l'ennemi honni du Real Madrid, une des trois seules équipes qui a su déjouer les pronostics après avoir perdu de 4 buts au match aller sur la scène européenne (en UEFA, face au Borussia en 1985/1986).





En attendant 20 h 45 (et le match diffusé sur Canal+), LCI fait monter la pression >>