Anderlecht-PSG (0-4) : tout n'était pas parfait mais les Parisiens poursuivent leur sans-faute

Kylian Mbappé a ouvert le score très tôt (0-1, 3e) suite à un une-deux avec Verratti. L'ancien Monégasque a par la suite offert sur un plateau le deuxième but à Cavani, après un joli jeu de têtes (0-2, 44e). Neymar, peu en verve, s'est ensuite joint à la fête en passant un coup franc sous le mur belge (0-3, 66e). En toute fin de match, Di Maria - entré en jeu quelques minutes plus tôt - a parachevé le succès des siens d'un splendide piqué (0-4, 88e). Souvent sollicité, et même sauvé par sa barre (80e), Alphonse Areola a lui confirmé sa montée en puissance.





Peu importe la manière, et le score flatteur, Paris a assuré l'essentiel. Avec trois victoires en trois rencontres, les 8es de finale lui tendent (déjà) les bras. De quoi s'enlever une sacrée épine du pied, à l'heure de préparer le déplacement en championnat à Marseille ce dimanche (21h).