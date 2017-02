EN DIRECT - Ligue des champions : suivez avec nous le choc Manchester City - AS Monaco

C’est un nouveau choc en haute altitude qui devrait tenir toutes ses promesses. Car si Manchester City et l’AS Monaco n’ont pas préparé ce 8e de finale de Ligue des champions de la meilleure des manières en étant respectivement tenus en échec par Huddersfield (D2 anglaise) et Bastia le week-end dernier, la rencontre de ce mardi soir va opposer deux équipes littéralement portées vers l’attaque et désireuses de faire le spectacle.