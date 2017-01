EN DIRECT - Paris va-t-il briser le Rocher ? Suivez avec nous le choc de la Ligue 1

Avec des Parisiens qui peuvent se retrouver larguer pour la victoire finale et des Monégasques qui peuvent encore une fois frapper un grand coup. Eux qui sont déjà qualifiés de meilleure équipe d'Europe du moment, à la faveur de leur impressionnante force de frappe offensive et des 64 buts qu'ils ont déjà marqués depuis le début de la saison en L1. Et malgré l'enjeu de cette rencontre, Unai Emery et Leonardo Jardim ont visiblement décidé de ne pas pratiquer un football fermé, en alignant tous les deux leur meilleure équipe (même si Paris devra faire sans son maître à jouer Marco Verratti), chacune étant résolument tournée vers l'avant. Il devrait donc y avoir du spectacle, et assurément des conséquences au niveau du classement.