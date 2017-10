EN DIRECT - Bulgarie - France (0-1) : Matuidi ouvre le score dès la 3e minute de jeu !

Le dénouement est proche. Ce samedi, à partir de 20h45 sur TF1, l'équipe de France se déplace en Bulgarie pour l'avant-dernière rencontre des éliminatoires du Mondial-2018, qui se déroulera en Russie au mois de juin prochain. Premiers du groupe A avec un point d'avance sur la Suède (17 contre 16), les Bleus de Didier Deschamps doivent faire le plein de points au stade national Vassil-Levski, à Sofia.





Leur mauvais résultat face au Luxembourg (0-0) en septembre les a laissés à portée des Suédois avant le dernier match qualificatif au Stade de France mardi prochain face à la Biélorussie. De plus, en cas de défaite de la Suède face au Luxembourg ce samedi, Mbappé, Griezmann and co peuvent décrocher le précieux sésame pour la Russie en cas de victoire en Bulgarie.