EN DIRECT - Tirage au sort de la Ligue des champions : Real, Bayern , Barça... qui pour Monaco en quarts ?

Le remake de 2004 ? Début des années 2000, Didier Deschamps vient de raccrocher ses crampons de milieu de terrain champion du monde et champion d'Europe avec les Bleus et débute sa carrière d'entraîneur : à Monaco. Un club dont il a pris les rênes en 2001 pour le mener en finale de la Ligue des champions 3 ans plus tard. Mais avant cette frustrante défaite contre le Porto d'un certain José Mourinho (3-0), la bande à Ludovic Giuly, Jérôme Rothen et Fernando Morientes avait notamment battu le Galactique Real Madrid de Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo (le vrai) et compagnie en quarts de finale.