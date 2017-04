EN DIRECT – Suivez avec nous Lyon-Monaco et Real-Barça pour oublier la politique

Face à eux, les Gones ont également connu une semaine éprouvante, mais tout autant couronnée de succès avec une place dans dernier carré de la Ligue Europa arrachée à Besiktas jeudi. Un jour de récupération en moins qui pourrait être préjudiciable à l’effectif rhodanien qui sera privé de Lacazette et Fekir forfaits. Mais l’OL pourra s’appuyer sur les chiffres : l’ASM ne s’est imposée qu’à deux reprises lors des 15 dernières confrontations et était même repartie avec un cinglant 6-1 de Lyon l’an dernier.





Un peu plus au sud, à 20h45, la Liga va retenir son souffle pour le choc des titans : le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le leader du championnat face à son dauphin. Trois points séparent les deux rivaux à six journées de la fin. Eliminé par la Juventus Turin mercredi, le Barça, en cas de défaite dimanche, pourrait alors faire une croix sur un autre titre et finir sa semaine sur une nouvelle mauvaise note. De plus, les Blaugrana devront également composer sans Neymar dont la suspension n’a pas été levée à temps par les instances vendredi. Ronaldo et les siens, dont Gareth Bale finalement apte au service, sont eux dans une spirale ascendante et seraient enchantés d’infliger une défaite au coach catalan Luis Enrique pour son dernier clasico, le 234e de l’histoire.