EN DIRECT - Monaco-PSG : 0 - 0, suivez avec nous la finale de la Coupe de la Ligue

Coin rouge, l' AS Monaco, privée de titres depuis 14 ans (déjà). Son football champagne, sa place de leader en Ligue 1, sa qualification pour les quarts-de-finale en ligue des champions et la science tactique de son entraineur Leonardo Jardim ont enchanté la France cette saison. Coin Bleu, le Paris Saint-Germain, lauréat des trois dernières Coupe de la Ligue, quadruple champion de France sortant, traumatisé durablement par sa sortie de la Ligue des champions par le Barça, et dont l'avenir du coach Unai Emery apparaît de plus en plus menacé.





Il n'y a sans doute jamais existé de plus alléchante finale de la Coupe de la Ligue depuis sa création en 1995. Monaco-PSG, c'est pourtant le véritable festin proposés ce samedi 1er avril aux amoureux du football français. Un match de gala qui aura pour écrin le magnifique Parc OL de Lyon. Ainsi, Pour la première fois de l'histoire ,une finale de Coupe sera disputée hors de la région Ile-de France .