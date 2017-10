EN DIRECT - OM-PSG : suivez le Classique avec nous dès maintenant

Il ne s'était plus exprimé publiquement depuis plusieurs mois. Ce dimanche, dans le JDD, Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, a brisé le silence. Et a ainsi jugé les deux mercatos du club depuis qu'il en a pris les commandes : "Oui, les 120 millions d'euros ont bien été dépensés. L’équipe est bien meilleure. Et nous allons continuer à trouver des joueurs pour l’améliorer encore. Parfois, on voit des équipes qui intègrent un ou deux joueurs et cela bouleverse l’équilibre. Nous, nous avons changé la moitié du groupe, 80 % des titulaires. On ne peut pas recruter dix joueurs sans faire face à une période d’ajustement. Construire une équipe prend du temps."