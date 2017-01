EN DIRECT - Suivez avec nous le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France dès 19h45

Alors que les formations de l’élite ont réussi à se défaire du piège tendu par les clubs amateurs samedi, et en attendant les matches qui se tiendront ce dimanche dont les trois confrontations entres équipes de Ligue 1, on sera particulièrement attentif au sort réservé au Poiré-sur Vie (DH), vainqueur de Viry-Châtillon (CFA) et petit poucet de la compétition qui fête son centenaire. Rendez-vous à 19h45 pour suivre ce tirage en notre compagnie.