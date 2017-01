EN DIRECT – Suivez le choc OM-Monaco avec nous à partir de 20h30

Le 26 novembre 2016 appartient-il à une autre époque ? Ce soir-là, l’AS Monaco, irrésistible depuis de longues semaines, avait éparpillé l’OM façon puzzle (4-0). Une démonstration de force alors censé acter la différence de niveau abyssale entre les deux équipes. Sauf que, justement, cette fessée a fait figure de déclic du côté des Marseillais, qui n’ont plus perdu ensuite, enchaînant même quatre victoires de rang en Ligue 1, auxquelles s’ajoute la valeureuse qualification décrochée à Toulouse (1-2 a.p) dimanche dernier en Coupe de France. À l'inverse, les Monégasques, eux, battus à domicile par l’OL (1-3) le 18 décembre, semblent marquer le coup en ce début d’année 2017, qui les a vus à la peine contre deux équipes de L2 (Ajaccio et Sochaux) dans les coupes. Au point que l’affrontement de ce dimanche soir entre les eux clubs apparaît désormais très incertain. Et donc bien plus passionnant que prévu. Soyez là.