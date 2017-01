EN DIRECT – Suivez PSG-Metz et le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue avec nous

Non, la Coupe de la Ligue n’est pas soudainement devenue l’objectif prioritaire du PSG. Mais, au regard de sa fin d’année 2016 chaotique, et en attendant que revienne le temps de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le club parisien ne peut pas (ou plus) se permettre de négliger cette compétition. D’autant qu’une victoire, ce mercredi soir, contre Metz, le mettrait à deux matchs d’un premier trophée, l’idée restant forcément de reproduire le quadruplé national de la saison passée, sauf à réaliser un exploit barcelonais sur le front européen... Face à lui, les Messins, avant-derniers de la L1, n’auront absolument rien à perdre et joueront crânement leur chance. Suivez ce match, ci-dessous, comme si vous y étiez.