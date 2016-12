Encore une fois ivre, Paul Gascoigne provoque une altercation et termine à l'hôpital

Il n'en a pas fini avec les déboires. La police londonienne a annoncé être intervenue pour du tapage dans un hôtel de l'Est de la capitale mardi soir et emmené aux soins un homme blessé à la tête et âgé de 49 ans , comme "Gazza". La confirmation est tombée peu après, il s'agissait bien de l'ancien international anglais Paul Gascoigne.