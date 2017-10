Équipe de France : l'indispensable et encombrant Olivier Giroud

On connaît la suite : Lacazette s’est loupé dans les grandes largeurs à Sofia, comme lors de ses précédentes sélections, et Giroud a logiquement retrouvé sa place mardi. Cela a cependant continué de diffuser l’idée que Giroud serait un choix par défaut, charriant, malgré ses performances et ses statistiques, son sempiternel lot de questions et de doutes à son sujet. Mais n’est-ce pas cela même qui motive à ce point le joueur ? "J’ai toujours eu foi en mes qualités même si parfois il y a encore des sceptiques, des remises en question de la part des médias, a-t-il réagi. Je remercie le ciel parce que je suis quelqu’un de très croyant, et ce (mardi) soir je pense qu’il y a eu un petit coup de pouce du destin. Sur le début de match, je touche la barre... Ce but, il a fallu aller le chercher, ne jamais rien lâcher, garder confiance."