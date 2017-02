Nicolas Anelka va donner le nom de la taupe de Knysna dans son prochain film

Vice-champions du monde en 2006, ils s'étaient fait éliminer dès la phase de poules et certains joueurs avaient été sanctionnés pour leur rôle dans cette fronde tenue en mondovision, et qui était même devenue une affaire d'Etat en France. A l'époque, les joueurs cherchaient qui avait parlé à la presse, comme l'avait raconté Patrice Evra en 2014: "On était dans une telle bulle qu'on cherchait des taupes. C'était un grand moment... Mais je ne l'ai toujours pas trouvée !" "Grâce" à Anelka, la vérité va bel et bien éclater au grand jour.