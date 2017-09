Équipe de France : pourquoi Didier Deschamps ne peut pas se passer de Moussa Sissoko

Rappelons que, durant l’Euro, que ce soit dans l’axe du milieu ou sur l’aile droite, Moussa Sissoko avait à lui seul rééquilibré tactiquement une équipe de France bancale. "J’apporte une certaine sécurité. Je suis un joueur qui peut très bien défendre et se projeter en contre-attaque. Je peux aussi faire la différence par ma puissance, nous avait-il confié durant le tournoi. Je pense que, quand je suis sur le terrain, quel que soit le poste, les autres milieux se sentent plus en sécurité. Ils peuvent se libérer et se projeter plus vers l’avant, comme ils aiment, parce qu’ils savent que je suis milieu relayeur de métier, et que je peux compenser leurs déplacements."