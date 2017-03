Équipe de France : Tiémoué Bakayoko à la recherche du temps perdu

La suivante sera pire : "J’attends des joueurs qu’ils travaillent pour progresser et soient approchés par des grandes équipes. Lui a eu des difficultés. Et puis, il ne peut pas toujours jouer", le dézingue Jardim au sortir de la préparation estivale complètement ratée du joueur. Les blessures s’enchaînent, jusqu’à celles d’octobre 2015 et de janvier 2016, qui le laisseront sur le carreau de longs mois. "J'ai mis énormément de temps à revenir, rembobine-t-il. C'est dur, on n'entend plus trop parler de toi. Il faut bosser en silence. J’avais du mal à me dire que je pourrais trouver une place dans cette équipe de Monaco. J'ai eu une grosse perte de confiance. Mais encore une fois, ma famille et mes coéquipiers ont été là. Depuis mon retour, ça va mieux. Je veux rattraper le temps perdu."