Euro 2017 : qualifiées pour les quarts, les Bleues ne rassurent pas

Pour la manière, on repassera. Si un beau coup-franc de Camille Abily a fini par délivrer les Bleues, c’est dans la douleur qu’elles auront obtenu leur qualification pour les quarts, mercredi. Les Françaises ont frôlé l’élimination, longtemps menées par la Suisse avant d’arracher le nul (1-1). Elles finissent deuxième de leur poule, derrière l’Autriche, victorieuse face à l’Islande (3-0).





“On a montré qu'on avait un cœur et un mental” a voulu positiver à l'issue de la rencontre la capitaine Wendie Renard. Qui ne disputera pas le prochain match, ayant écopé d’un carton jaune à la 14e minute, tandis que sa coéquipière Eve Périsset était expulsée trois minutes plus tard. Le sélectionneur de l’équipe de France, Olivier Echouafnoi, se satisfaisait toutefois du résultat. “Quand on voit le scénario du match, c'est un soulagement. Mais quel caractère a cette équipe !"